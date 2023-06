Controlli straordinari interforze nel Bresciano: i risultati

mercoledì, 28 giugno 2023

Brescia – Prevenzione e sicurezza: controlli straordinari interforze presso la stazione ferroviaria di Brescia.

Nel pomeriggio e nella serata di ieri è stato attuato un complesso servizio interforze di controllo straordinario del territorio. L’area interessata dalle attività è stata principalmente quella della stazione ferroviaria di Brescia e delle zone limitrofe.

Il servizio è stato predisposto a seguito delle recenti riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura ed è stato calibrato sulla base delle più recenti segnalazioni da parte dei cittadini nonché delle informazioni raccolte nell’azione quotidiana di controllo del territorio da parte delle Volanti e degli equipaggi del Nucleo Servizi dell’ufficio di Gabinetto.

Le operazioni hanno coinvolto numerosi equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. In particolare la Polizia di Stato ha disimpegnato sia reparti della Questura, sia quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e due unità cinofile provenienti da Milano, mentre l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno impiegato anche i propri nuclei specialistici per controlli amministrativi, fiscali e di igiene presso alcuni esercizi commerciali. La Polizia Locale di Brescia ha preso parte al servizio con un’unità cinofila e con pattuglie appiedate.

Il servizio ha permesso di identificare oltre 200 soggetti, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine e con precedenti di polizia, di sequestrare numerose dosi di sostanza stupefacente nascosta in anfratti e fiutata dai cani, di deferire alcuni soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti e di elevare sanzioni amministrative per migliaia di Euro ad alcuni esercizi commerciali presso i quali i reparti dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza hanno riscontrato irregolarità.