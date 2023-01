Controlli straordinari della Polfer a Merano

mercoledì, 18 gennaio 2023

Merano (Bolzano) – Nella mattinata odierna, a Merano (Bolzano), nel quadro delle attività disposte settimanalmente, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Posto di Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Bolzano, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

Sono stati effettuati passaggi e soste nelle zone sensibili del centro e della periferia cittadina.

Particolare attenzione è stata rivolta all’area della Stazione, verificando l’identità di numerosi passeggeri in arrivo ed in partenza, nonché al Parco annesso ed all’ex “dopo lavoro ferroviario”.

Gli operatori hanno poi controllato via Garibaldi, mentre in prossimità di viale Europa sono stati effettuati due posti di controllo.

Verifiche amministrative e degli avventori sono inoltre state svolte all’interno di esercizi pubblici normalmente molto frequentati in via Carducci ed in via Parrocchia. Complessivamente sono state controllate 106 persone ed una quarantina di auto. Tra i soggetti sottoposti a verifica, è stato rintracciato un soggetto di nazionalità algerina, a carico del quale sono emersi provvedimenti di espulsione e di rintraccio, per cui si procederà.