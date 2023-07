Controlli straordinari della Polizia di Stato a Bolzano ed espulsioni

giovedì, 20 luglio 2023

Bolzano – Controlli della Polizia di Stato a Bolzano. Disposto dal Commissario del Governo, a Bolzano si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e di unità cinofile della Guardia di Finanza, concentrati in particolare nelle zone della città dove sono soliti bivaccare soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante i controlli effettuati nel parco adiacente alla stazione ferroviaria di Bolzano sono stati rintracciati tre cittadini tunisini, tutti irregolari sul territorio dello Stato e con precedenti a carico.

Il primo, un uomo di 39 anni, pluripregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, con precedenti per prostituzione minorile, e arrestato nel 2021 dalla Squadra Mobile nell’ambito dell’operazione “Komba”, era da poco tornato a Bolzano dopo un periodo di carcerazione.

Il secondo, un giovane di 24 anni, arrivato in Alto Adige da circa un mese, era già stato denunciato di due volte per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, anche nella giornata di ieri è stato trovato in possesso di una alcuni grammi di cocaina che gli venivano sequestrati.

L’ultimo, un giovane di 19 anni, era stato già denunciato, anche in Alto Adige, per furto, lesioni e ricettazione

Vista la condizione non regolare sul territorio dello Stato, i tre cittadini extracomunitari venivano accompagnati da personale della Questura presso il C.P.R. di Ponte Galeria (Rimini) dove attenderanno il completamento delle pratiche finalizzate al loro rimpatrio in Tunisia.

Con quelli di ieri, da inizio anno la Questura di Bolzano ha effettuato 28 accompagnamenti di cittadini stranieri pericolosi nei diversi centri dislocati sul territorio nazionale.

Sempre nel corso dei controlli, è stato denunciato un cittadino siriano di 28 anni in quanto rintracciato, all’interno di un parcheggio del centro, in possesso di un coltello a serramanico e di una dose di cocaina.