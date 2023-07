Controlli straordinari della polizia a Bolzano

giovedì, 6 luglio 2023

Bolzano – Nell’ambito del potenziamento del controllo del territorio nelle zone più delicate di Bolzano, attuato anche con il coinvolgimento di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano e di un’unità cinofila della locale Guardia di Finanza, nella giornata di ieri, mercoledì 5 luglio, sono stati identificati quasi cento soggetti, di cui diversi con precedenti di polizia a carico, e controllati 42 veicoli. Nel corso dell’attività, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di 38 anni, in quanto in possesso di un coltello a serramanico e di molta merce, rubata poco prima in diversi negozi del centro.

Un altro cittadino marocchino di 35 anni, che stava rovistando nelle borse laterali di due motocicli di turisti tedeschi, è stato immediatamente bloccato e gli effetti personali recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

L’attività è stata estesa anche alla ricerca di possibili nascondigli di sostanza stupefacente: in via Garibaldi sono stati sequestrati, occultati in più punti, trenta dosi termosaldate di cocaina e tre pezzi di hashish, per un totale di circa 150 grammi di droga (130 di hashish e 10 di cocaina).