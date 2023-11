Controlli straordinari dei carabinieri di Bolzano: i risultati

venerdì, 3 novembre 2023

Bolzano – I militari della Compagnia di Bolzano hanno potenziato i controlli sul territorio e la lotta alla prevenzione dei reati da parte dei carabinieri della Compagnia di Bolzano. Nella notte di Halloween, ben 14 pattuglie sono state impiegate in un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a rendere più sicure le zone del capoluogo e dei comuni limitrofi.

Coadiuvati da due unità cinofile, addestrate a rinvenire sostanze stupefacenti su persone, oggetti e luoghi chiusi, i militari hanno effettuato frequenti passaggi nei territori di Bolzano, Appiano e Sarentino, con lo scopo di prevenire e reprimere episodi di vandalismo, danneggiamenti, furti, nonché incidenti stradali causati dalle limitazioni delle capacità psico-fisiche tipiche dell’abuso di alcool. E non solo.

Il tempestivo intervento dei militari della dipendente Sezione Radiomobile ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto straniero, autore di un furto di capi di abbigliamento per un valore di circa 1000 euro, il quale, pur di fuggire ed assicurarsi la refurtiva, correva fra i binari della stazione ferroviaria, fra i treni in transito, costituendo un reale pericolo per sé stesso, per gli operatori e per la circolazione ferroviaria.

Il comandante della Compagnia di Bolzano, tenente colonnello Stefano Esposito Vangone, nell’apprezzare l’impegno profuso dei propri uomini, ci illustra che: “L’azione di controllo effettuata in occasione dei festeggiamenti di Halloween dai militari dipendenti della Compagnia ha esercitato una significativa azione di deterrenza e dissuasione del verificarsi di reati in genere, nonché opera di scoraggiamento del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, furti, episodi di vandalismo, danneggiamenti e di guida sotto l’influenza dell’alcool. Grazie al supporto qualificato dei colleghi cinofili di Laives, le pattuglie hanno eseguito dei controlli approfonditi a ben 59 veicoli, 230 persone, nonché 15 esercizi commerciali, fra bar e pub, noti per l’assidua frequenza di soggetti con precedenti. La professionalità, la reattività e il coraggio dei militari della Sezione Radiomobile, che sono intervenuti sui binari della locale Stazione ferroviaria, ha permesso di scongiurare episodi ben più gravi”.