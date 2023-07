Controlli straordinari a Bolzano e Merano: un arresto e denunce

mercoledì, 5 luglio 2023

Bolzano – Controlli straordinari della Polizia di Stato a Bolzano dove è stato attivato un dispositivo interforze, con la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato della Questura, sia deputate al controllo del territorio che investigative, come la Squadra Mobile, nonché di equipaggi del comando carabinieri e di unità cinofile della Guardia di Finanza.

Pertanto i controlli sono partiti dal centro di Bolzano, dove sono stati trovati quattro cittadini stranieri irregolari. Uno è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria: in un box aveva accatastato merce di vario tipo, tra cui attrezzi per costruzioni e 95 capi di abbigliamento femminile, sottratti in cantieri edili ed in negozi del centro.

L’uomo, per non correre il rischio di perdere il suo prezioso tesoro e sorvegliarlo costantemente, ha creato nello stesso locale uno stabile giaciglio, ove abitualmente dimorava, nonostante la relativa comodità e l’ovvia assenza di servizi igienici. Il materiale è stato sequestrato, in attesa della restituzione agli aventi diritto.

La seconda, una giovane da tempo residente a Bolzano, è stata tratta in arresto da personale della Squadra Mobile in esecuzione di un ordine di carcerazione per una condanna relativa al traffico di sostanze stupefacenti.

Riguardo gli altri due cittadini stranieri, allontanati dall’area come il primo di cui si è appena detto, sono state avviate le pratiche per l’espulsione ed il rimpatrio verso i Paesi di origine.

I controlli si sono poi spostati in altre zone del centro, dove, precisamente in un parco, un uomo, alla vista delle pattuglie, ha tentato repentinamente di allontanarsi, gettando alcuni involucri.

L’occhio esperto degli operatori ed il fiuto infallibile del cane hanno permesso però di recuperare complessivamente circa 16 grammi di hashish. Il ritrovamento della sostanza stupefacente, detenuta per uso personale, comporterà la segnalazione dell’uomo all’Autorità amministrativa.

Il servizio è proseguito in altre aree cittadine periferiche, sia all’interno di parcheggi sotterranei che presso parchi e piazze dove negli ultimi tempi si sono verificate intemperanze, senza però individuare altri giacigli o ulteriori problematiche.

CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO NELLA CITTÀ DI MERANO

Identificate 123 persone: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano hanno svolto un’attività straordinaria di Controllo del Territorio nella città del Passirio. Dati i recenti accadimenti, l’operazione è stata concentrata nella zona centrale.

Dapprima le pattuglie hanno effettuato vigilanza dinamica e stazionamenti nei pressi di piazza Terme e del Parco delle Terme, ove di recente è stata denunciata una rapina subita da un soggetto di nazionalità ungherese, su cui è in corso l’indagine.

Successivamente, sono stati svolti posti di controllo in via IV Novembre, all’altezza dell’ingresso della ME-BO, procedendo a fermare numerose persone e veicoli.

Da metà pomeriggio, il personale impiegato, presso il Piazzale della Stazione ferroviaria, ha identificato i soggetti presenti e di passaggio. Sono stati svolti anche controlli amministrativi ad alcuni esercizi pubblici.

Nel complesso sono stati 120 i soggetti identificati e 51 i veicoli controllati.

ESPULSIONI ED ACCOMPAGNAMENTI AI CPR DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI

Nel corso del primo semestre del 2023, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bolzano, in collaborazione con la Squadra Volante, la Squadra Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine e i Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia, ha intensificato l’attività di individuazione dei cittadini stranieri irregolari più molesti e recidivi, talvolta anche pericolosi, che normalmente sono presenti in alcune aree del territorio, a cominciare da quelle del capoluogo.

L’attività di rintraccio ha comportato l’irrogazione, da parte dell’Ufficio Immigrazione, di cinquanta provvedimenti di espulsione.

Trenta cittadini stranieri da un basso profilo criminale, anche per l’indisponibilità di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, sono stati destinatari del decreto di espulsione e della contestuale intimazione a lasciare il territorio nazionale.

Invece, gli altri venti cittadini stranieri, protagonisti dei reati più gravi e di fatti illeciti che hanno destato allarme sociale, sono stati accompagnati dal personale della Questura di Bolzano presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, il cui accesso è stato in questi casi consentito, in vista del rientro effettivo nei Paesi di appartenenza.

Queste attività, di rintraccio, preparazione dell’accompagnamento e viaggio verso il C.P.R. stabilito, comportano impegni delicati e rilevanti, in termini di numeri di operatori impiegati e di tempo occorrente.

Infatti, si tratta di gestire soggetti che comprendono di essere destinati all’espulsione materiale dall’Italia e che quindi cercano in tutti i modi di opporsi, anche attraverso atti di autolesionismo.

Di conseguenza, il personale, rispettando in pieno le normative e la dignità del cittadino straniero, deve fare in modo di garantire la sua incolumità fino all’ingresso nel Centro.

È facilmente comprensibile come si tratti di un’attività complessa, lunga molte ore, anche perché i CPR sono generalmente distanti centinaia di chilometri da Bolzano, nel corso della quale l’attenzione degli Agenti deve essere massima.

Riguardo alcuni profili dei soggetti destinatari degli accompagnamenti, ad esempio nei giorni scorsi si è trattato di un cittadino nigeriano, a carico del quale risultavano condanne definitive per violenza sessuale e atti persecutori commessi dal coniuge, resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché tratto in arresto per i reati di rapina e lesioni personali.

Un altro caso è stato quello di un cittadino georgiano, denunciato più volte nell’arco di un breve periodo per diversi furti ai danni di esercizi commerciali, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, utilizzati anche per furti in abitazione e ricettazione.

E ancora, si può parlare di un cittadino tunisino e di un cittadino moldavo:

il primo, condannato in via definitiva per reati inerenti gli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato più volte per danneggiamento, lesioni personali e minacce;

l’altro, arrestato per atti persecutori commessi ai danni dell’ex moglie e denunciato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, al fine di evitare l’espulsione dal Territorio Nazionale, aveva dichiarato di essere cittadino dell’Unione Europea, mostrando copia di una carta di identità comunitaria, che, a seguito di accertamenti, si è rilevata falsa.