domenica, 10 luglio 2022

Iseo – Controlli stradali sulle strade del Sebino, ritirate 5 patenti. Un centinaio le auto fermate nella notte dal Corpo intercomunale del Sebino orientale. Si sono protratti sino alle 4 del mattino i controlli che hanno visto coinvolta la Polizia Locale di Iseo e Provaglio col coordinamento del comandante Claudio Modina.

Il bilancio è di cinque patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica. Nessuno dei soggetti trasgressori è risultato superare il limite dello 0,8 g/lt.

“Possiamo ritenerci soddisfatti – commenta il Comandante del corpo intercomunale Claudio Modina – la bassa percentuale di trasgressori ed il mancato superamento del limite alcolemico fissato a 0,8 da parte dei trasgressori, restituisce un quadro tutto sommato responsabile da parte degli automobilisti”. Guidare in sicurezza è un dovere che deve caratterizzare tutti noi e l’auspicio è quello che il buon senso prevalga sempre e comunque.