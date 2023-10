Controlli stradali a Erbusco e Desenzano, 14 patenti ritirate

venerdì, 27 ottobre 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Intensificati i controlli sulle strade da parte della Polizia Stradale di Brescia che, unitamente al personale medico dell’Ufficio Sanitario della uestura, ha collaborato con la Polizia Locale di Desenzano del Garda per monitorare le condizioni dei conducenti in relazione a condotte illecite per guida in stato d’ebrezza alcolica o sotto l’influenza di stupefacenti.

Durante il servizio, gli operatori hanno proceduto ad effettuare diversi posti di controllo nei comuni di Erbusco e Desenzano, località tra le più gettonate della movida bresciana, sottoponendo circa 300 persone ad accertamenti specifici con precursori ed etilometro per la rilevazione dell’alcol e appositi kit per l’assunzione della droga senza trascurare però il rispetto della normativa in materia di codice della strada come il divieto di utilizzare il cellulare alla guida o l’uso delle cinture di sicurezza.

I risultati non si sono fatti attendere: 14 le patenti di guida ritirate, di cui 13 per guida in stato d’ebrezza alcolica ed 1 per guida in stato di alterazione psico-fisica in seguito all’ assunzione di stupefacenti, una carta di circolazione ritirata, nonché 394 punti decurtati.

La campagna di prevenzione stradale e repressione delle condotte di guida in stato di alterazione proseguirà con controlli serali e notturni che si protrarranno con cadenza regolare per altri due fine settimana.