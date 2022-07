Controlli, sanzioni e arresti dei carabinieri sul Garda

domenica, 31 luglio 2022

Salò – In questo fine settimana, il Comando Provinciale Carabinieri di Brescia ha predisposto un rafforzamento nei servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree del lago di Garda, molto affollate di turisti, e ai luoghi di maggiore aggregazione, anche giovanile.

Numerose le pattuglie delle Compagnie Carabinieri di Salò e Desenzano del Garda (Brescia) impiegate nei diversi servizi, anche con l’ausilio di etilometri. L’attività si è svolta con il supporto di 1 elicottero dell’Arma, del 2° NEC di Orio al Serio, e unità cinofile.

Nel corso dei servizi: a Limone sul Garda, i carabinieri hanno arrestato un 27enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un locale pubblico, poiché sorpreso con circa 45 grammi complessivi di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi per la vendita. L’arresto è stato convalidato a seguito del rito direttissimo. Nel prosieguo dei controlli, una donna e un uomo sono stati segnalati alla Prefettura in quanto trovati in possesso di stupefacenti per uso personale. L’uomo, fra l’altro già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato anche deferito per aver violato le disposizioni impostegli in quanto trovato in un esercizio pubblico in orario non consentito; a Desenzano del Garda, Sirmione e Lonato, i carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo rinforzati, anche finalizzati a contrastare la guida sotto l’effetto di alcolici tramite l’impiego dell’etilometro, denunciando 4 persone per guida in stato di ebbrezza; a Salò, i carabinieri della Compagnia, in un parcheggio del lungo lago, hanno individuato e fermato 3 soggetti, ritenuti responsabili di tentato furto di un orologio ai danni di un passante, 2 dei quali tratti altresì in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale; a Manerba del Garda, e lungo la gardesana, i carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo rinforzati e, con l’ausilio del velivolo, hanno ispezionato le spiagge affollate di turisti, sia sul Garda, sia sul vicino lago d’Idro.

Complessivamente, sono state sottoposti a controllo 554 persone e 267 veicoli, nonché elevate 20 sanzioni al Codice della Strada.