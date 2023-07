Controlli notturni dei carabinieri, arresti e denunce sul Garda

sabato, 22 luglio 2023

Manerba del Garda (Brescia) – Un arresto, due denunce e due segnalazioni di assuntori di stupefacenti: è il bilancio del controllo del territorio eseguiti dalla Compagnia dei Carabinieri di Salò con l’ausilio di personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Brescia, nella scorsa nottata finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di furti e traffico di stupefacenti in orario notturno nonché al controllo dei locali interessati dalla movida a Manerba del Garda (Brescia). I venti militari impiegati, con turni differenziati, per garantire un sempre efficace e prolungato dispositivo di controllo, hanno verificato oltre 90 persone e 35 autoveicoli. Nella rete dei controlli è incappato un cittadino rumeno 36enne destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di 3 anni di reclusione per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Una giovane fermata con 4 grammi di sostanza allucinogena. Numerosi i controlli eseguiti con etilometro.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brescia ha controllato quattro locali contestando sanzioni amministrative per 6.820 euro e violazioni di carattere penale per 9.828 euro.

Due le denunce: la titolare di un ristorante di Manerba denunciata per l’impiego di una dipendente minorenne in nero e mancato aggiornamento del DVR, quest’ultima contestazione elevata anche al titolare di una pizzeria sempre di Manerba.