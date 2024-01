Controlli nelle Giudicarie, sanzionati autisti e una patente ritirata

martedì, 30 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Controlli dei carabinieri nelle Giudicarie con sanzioni agli automobilisti.

I militari delle Stazioni di Storo e Borgo Chiese, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Riva del Garda, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo ad ampio raggio, sui comuni del basso Chiese dove sono stati predisposti numerosi posti di controllo alla circolazione.

Il dispositivo ha visto l’impiego di otto uomini e tre veicoli dell’Arma con obiettivo di prevenire ed eventualmente reprimere reati, procedere al controllo dell’enorme flusso di turisti provenienti dalle regioni limitrofe che normalmente durante i fine settimana interessano le importanti località turistiche della zona.

L’attività che si è protratta per alcune ore ha consentito di controllare 146 persone e 74 veicoli ed effettuare 78 precursori per l’accertamento dell’alcolimetria.

E’ stato sanzionato un autista perché sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Nel corso del servizio sono stati anche sanzionati numerosi automobilisti perché sprovvisti delle previste e obbligatorie dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene da neve), ma soprattutto indispensabili per evitare incidenti o problematiche che possono avere gravi ripercussioni sul traffico.

Sottoposto a controllo anche un esercizio commerciale, risultato in regola con le vigenti normative che regolano la specifica materia.