Controlli intensificati in Trentino, denunce e un arresto

giovedì, 10 novembre 2022

Trento – Prosegue intensa l’attività di controllo del territorio da parte della Questura di Trento, finalizzata a prevenire e reprimere situazioni delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado.

Personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia insieme all’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno controllato 56 soggetti, 15 dei quali gravati da precedenti penali e di Polizia, a bordo di 31 veicoli, nell’area del centro cittadino e nelle zone limitrofe. Nello specifico, un cittadino nigeriano è stato denunciato perché inottemperante alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Si è proceduto, altresì, ad effettuare una perquisizione in un’abitazione nel quartiere Melta di Gardolo, all’esito della quale è stato denunciato per ricettazione un soggetto poiché trovato in possesso di un monopattino di provenienza furtiva e di capi d’abbigliamento di una nota marca con il dispositivo antitaccheggio ancora attaccato. Nell’abitazione era presente un altro occupante, un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di due involucri di cocaina del peso di svariati grammi, la somma di euro 1.850, bilancino e materiale per il confezionamento, ragioni per le quali è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Allo stesso cittadino tunisino, considerata la sua presenza irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato il decreto di espulsione. Nella scorsa nottata, a seguito di un intervento in piazza Dante, gli operatori della Squadra Volanti hanno denunciato, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, due soggetti extracomunitari per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, poiché trovati in possesso di numerosi grammi di sostanza di tipo hashish. Ad entrambi, in quanto irregolari sul territorio nazionale, sono stati, inoltre, notificati i decreti di espulsione.

Anche nello scorso fine settimana, un’intensa attività di controllo del territorio ha portato all’identificazione di 301 persone, nove persone denunciate ed un arresto.