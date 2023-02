Controlli in Alto Adige: spacciatore arrestato, due segnalati e un espulso

sabato, 4 febbraio 2023

Bolzano – Personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha proceduto all’arresto in flagranza di reato, per violazione dell’art. 73 del D. P. R. 309/90, di un cittadino italiano di 31 anni.

I poliziotti, a seguito di segnalazione di un pacco sospetto presso il C.P.O. delle Poste, verificato il contenuto su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, hanno sequestrato hashish per il peso complessivo di 1,8 chilogrammi. La successiva attività ha permesso di rintracciare il destinatario della spedizione presso la propria abitazione, dove si procedeva a perquisizione locale e personale.

La perquisizione ha consentito il rinvenimento ed il sequestro, all’interno dell’appartamento e di un box auto nella disponibilità dell’uomo, di ulteriore marijuana, per un peso complessivo di circa 3,65 chilogrammi, di bilancini di precisione nonché di materiale per il confezionamento.

Al termine delle incombenze di rito, il cittadino italiano veniva tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Bolzano, tradotto presso la locale Casa Circondariale.

CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO A MERANO

A Merano, operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, con l’ausilio di due unità cinofile della Guardia di Finanza di Bolzano, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

Due sono stati posti di controllo su strada effettuati: uno a Sinigo, in via Nazionale, e l’altro in via delle Scuderie, nel corso dei quali sono state sottoposti a verifiche alcune decine di automobilisti.

In occasione dell’arrivo di alcuni mezzi del trasporto pubblico particolarmente affollati, sono stati effettuati dei controlli presso la Stazione Ferroviaria e nei giardini antistanti, dove sono stati sequestrati, amministrativamente, alcuni grammi di hashish, il cui possessore è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Anche a carico di una ragazza, accompagnata in Ufficio per una notifica, è stata effettuata un’attività di perquisizione, poiché segnalata dall’unità cinofila, trovandola in possesso di marijuana.

Complessivamente sono state identificate 52 persone e per una di queste, cittadino straniero irregolare, sono state avviate le pratiche per l’espulsione.