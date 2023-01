Controlli in Alto Adige: arresti e denunce della Polizia di Stato

lunedì, 30 gennaio 2023

Bolzano – Controlli della Polizia di Stato in Alto Adige: 700 persone identificate nel capoluogo, tre arrestate e altrettanti stranieri al Centro Per il Rimpatrio di Gorizia.

La collaborazione tra le pattuglie della Squadra Volante, della Squadra Mobile e Reparto anticrimine di Milano e Lombardia hanno effettuato una serie di controlli: 72 pattuglie impiegate, 28 posti di controllo effettuati, 183 veicoli controllati e 717 persone identificate.

Inoltre, sono state arrestate tre persone: una destinataria di ordine di carcerazione, in virtù del quale è stata accompagnata presso il carcere di Bolzano; la seconda è stata colta nella flagranza del reato di rapina impropria, fatto avvenuto presso un noto centro commerciale di Bolzano; la terza ha commesso atti di resistenza verso gli Agenti, ferendo uno di loro con prognosi di sei giorni.

Tre soggetti sono stati denunciati penalmente e due segnalati a livello amministrativo, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. La droga recuperata e sequestrata ammonta a circa 30 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina. Quattro giovani sono stati denunciati per episodi di furto.

A due individui, che bivaccavano in una piazza cittadina, impedendone la libera fruizione da parte della cittadinanza, sono stati comminati gli ordini di allontanamento dal contesto urbano.

Nella rete dei controlli sono incappati anche tre stranieri, di origine tunisina, che, stante l’irregolarità della loro posizione sul territorio nazionale, sono stati accompagnati presse il Centro Per il Rimpatrio di Gorizia al fine della loro compiuta identificazione e successiva espulsione verso il Paese d’origine.

Gli operatori di Polizia si occupano anche delle situazioni di disagio e di abbandono minorile. Nel corso della settimana sono stati collocati presso le competenti strutture assistenziali un minore straniero non accompagnato, oltre ad un’intera famiglia composta dalla madre e due figli in tenera età.