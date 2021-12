Controlli green pass: in Trentino sanzionate 52 persone e 15 esercenti

lunedì, 13 dicembre 2021

Trento – Prima settimana delle norme relative al super Green Pass e di controlli in Trentino. Dai dati diffusi dal Commissario di Governo di Trento sul periodo compreso tra il 6 e il 12 dicembre emergono che su 14.605 persone controllate, sono state sanzionate dalle forze dell’ordine, Polizia di Stato, Polizia locale, Carabinieri e Guardia di Finanza, 52 persone perché prive di green pass all’interno di locali, ristoranti e bar, ma anche cinema e sale teatro e altre 43 per mancato uso delle mascherine.

Sono state inoltre controllati 1947 esercizi e 15 titolari di attività o esercenti sanzionati. Infine una persona è stata denunciata perché non ha osservato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.