Controlli di carabinieri e Polizia locale a Sondrio: sanzionati esercizi

sabato, 19 agosto 2023

Sondrio – Controlli serali dei carabinieri e della Polizia locale di Sondrio. Nella scorsa notte i carabinieri della Compagnia di Sondrio insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Brescia, dell’Ispettorato del Lavoro e alla Polizia Locale di Sondrio, hanno controllato alcuni locali del centro città identificando i clienti presenti nonché contestando varie sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’importo di oltre 13mila euro.

E’ stato anche accertato il superamento della superficie di suolo pubblico concessa per l’utilizzo dei tavoli all’aperto, sanzionando inoltre il mancato rispetto degli orari per la riproduzione sonora nei locali che trasmettevano musica ad alto volume oltre le 23, come prescritto dalla relativa ordinanza comunale per l’utilizzo degli strumenti musicali e degli apparati di diffusione sonora durante lo svolgimento delle attività di spettacolo e di intrattenimento.

Nel corso del servizio sono state controllate tre persone mentre sbraitavo nelle vie del centro in stato di evidente ubriachezza e, pertanto, sanzionate per ubriachezza molesta.

Red. Cro.