Controlli della Polizia di Stato a Merano: i risultati

mercoledì, 22 febbraio 2023

Merano (Bolzano) – Controlli della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” di Torino a Merano (Bolzano).

Il servizio, come concordato preventivamente anche con la Squadra Mobile della questura di Bolzano, è stato inizialmente concentrato nei pressi dell’”Eurotel”, ove sono state di recente segnalate attività illecite, presumibilmente consistenti nello spaccio di sostanze stupefacenti e in una possibile presenza di immigrati irregolari.

Successivamente gli Agenti si sono spostati in Piazza Teatro, nei pressi di Corso Libertà, e poi nelle zone delle Stazioni Ferroviarie di Merano Centrale e Maia Bassa, anche per controllare i passeggeri dei bus sostitutivi che da Merano sono diretti in Val Venosta, data l’interruzione della tratta ferroviaria da Merano a Tel.

Infine, sono stati effettuati un posto di controllo in via Nazionale e controlli amministrativi ed agli avventori di due esercizi pubblici.

Nel complesso sono state identificate oltre 70, di cui 29 con precedenti di polizia.