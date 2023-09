Controlli della Polizia di Stato a Bolzano: otto denunciati e tre accompagnati ai CPR

venerdì, 15 settembre 2023

Bolzano – La Questura di Bolzano, nel quadro del potenziamento del controllo del territorio nelle zone più delicate del capoluogo, ha svolto, nella giornata di ieri, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, di personale del II Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova e di due unità cinofile della Guardia di Finanza, uno specifico servizio.

L’attività è stata concentrata presso i Giardini della Stazione, nel centro cittadino e nei luoghi abitualmente frequentati da persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In totale sono stati identificati 53 soggetti, di cui 3 denunciati a piede libero (tra questi, un cittadino ghanese controllato in piazza Stazione con due lame), mentre 8 sono stati gli ordini di allontanamento.

Nel corso del servizio sono stati sequestrati circa 50 grammi di hashish, con un soggetto segnalato per detenzione ai fini personali di sostanza stupefacente, e controllati 7 esercizi pubblici. Tre cittadini tunisini, irregolari sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia, sono stati accompagnati ai Centri Per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo e di Milano, dove attenderanno il completamento delle pratiche finalizzate al loro rimpatrio.

In particolare, uno di essi, pluripregiudicato e con precedenti per violenza domestica, si era reso protagonista, ai primi di agosto, di una violenta rissa sul retro del Teatro Comunale in occasione della quale utilizzava una mannaia, poi sequestrata dai poliziotti intervenuti. Il secondo, invece, anch’egli pluripregiudicato (anche per tentato omicidio), è stato denunciato recentemente per una serie di furti commessi negli esercizi commerciali del centro.