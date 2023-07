Controlli dei carabinieri sulle strade del Garda, raffica di multe

martedì, 4 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – Controlli straordinari sulle strade gardesane. I carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, durante il fine settimana appena trascorso, hanno effettuato dei servizi straordinari finalizzati al controllo della circolazione stradale, e del traffico di motoveicoli in particolare, ed alla prevenzione dell’uso di alcolici e sostanze stupefacenti.

La stagione estiva ormai iniziata, vede il progressivo incrementarsi del traffico sull’intero territorio su cui ha competenza la Compagnia che, dalla Busa si dirama nella valle del Chiese e in val Rendena, mete di numerosissimi turisti, tanti dei quali in sella ad una motocicletta, provenienti dal nord Italia, ma anche in numero significativo da Germania ed Austria, tutti attratti dalle bellezze naturalistiche trentine e dagli eventi che si sono svolti nel corso dell’intero fine settimana.

Anche per il weekend passato, sono stati impiegati i carabinieri in forza alle quattordici Stazioni che presiedono il territorio, nonché il Nucleo Operativo Radiomobile, con carabinieri motociclisti e unità cinofile per la ricerca di stupefacenti dei Carabinieri di Laives (Bolzano), nonché la preziosa collaborazione delle polizie locali. I controlli sono stati pianificati e dislocati sul territorio, con la finalità principale di prevenzione degli incidenti stradali, che spesso si verificano durante i weekend estivi.

Busa: i controlli sulle vie a maggior scorrimento della Busa, sono state affidate al Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno impiegato i motociclisti per controllare un totale di 67 moto. Otto in totale i motociclisti sanzionati, tutti per la violazione al codice della strada, per sorpassi effettuati in strada con striscia continua.

Valle del Chiese: sono stati controllati i motociclisti in transito sulle principali strade della valle. Importante è stata l’attività dei militari delle stazioni Carabinieri di Pieve di Bono e Storo, coadiuvati da personale della Polizia Locale della “Valle del Chiese”. Sono 85 i motoveicoli fermati sulla SS237 del Caffaro (Pieve di Bono-Prezzo e zone limitrofe) e sulla SS240 di Loppio e della Valle di Ledro (Storo e zone limitrofe e fino alla Valle di Ledro) per i controlli di routine, con 96 persone identificate provenienti dalle province di Brescia, Mantova e Cremona, ma anche da Germania e Svizzera.

Dodici sono state le contravvenzioni al Codice della Strada contestate ai motociclisti.

Arco: le Stazioni Carabinieri di Arco e Dro, insieme ad una unità dei Carabinieri cinofili di Laives ed alla Polizia Locale dell’Alto Garda e Ledro si sono occupati di controlli antidroga in concomitanza con lo svolgersi di una manifestazione che ha richiamato nell’alto Garda numerosi giovani.

A partire dal pomeriggio di sabato è stato istituito un posto di blocco, che ha permesso di controllate 73 fra autovetture e furgoni, e le 131 persone che occupavano tali veicoli. Nel corso delle operazioni sono stati eseguite anche numerose perquisizioni, che hanno permesso il sequestro di diverse dosi di stupefacenti del tipo Marijuana, Hashish e cocaina. Il materiale è stato sequestrato e 15 giovani, provenienti da tutta Italia, sono stati segnalati alle Prefetture competenti per territorio, per “uso personale” di stupefacenti.

Nel contesto del controllo stradale sono state elevate inoltre 10 contravvenzioni al codice della strada – 4 per mancate revisioni dei mezzi, 3 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 1 per targa contraffatta. Uno il fermo amministrativo di un motociclo, poiché il conducente 23enne era privo del casco. Una patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza.

Ulteriori dosi di stupefacenti sono state recuperate abbandonate nei pressi dell’area di controllo, l’unità cinofila ha permesso di recuperare una decina di dosi di stupefacente di tipo hashish, verosimilmente abbandonate prima di transitare dal punto di controllo.

Le sostanze saranno inviate al LASS (laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Laives per le analisi e constatarne il principio attivo, per inviarne gli esiti alle Prefetture per le sanzioni amministrative successive (sospensione di: patente, licenza di porto d’armi, passaporto, permesso di soggiorno). Le attività di controllo proseguiranno per tutto il periodo estivo.