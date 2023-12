Controlli dei carabinieri sulle piste, sei interventi con feriti in poche ore a Racines

venerdì, 29 dicembre 2023

Racines (Bolzano) – Continuano i servizi di controllo e vigilanza sulle piste del comprensorio di Racines da parte dei Carabinieri sciatori.

Solo nella giornata di ieri sono stati sei gli interventi di soccorso con feriti operati dagli uomini dell’Arma di cui i due più impegnativi hanno visto l’intervento dell’elicottero Pelikan 3 del 118 per il trasporto presso il vicino ospedale di Vipiteno, mentre negli altri quattro casi è stato necessario il trasporto in ospedale tramite ambulanza.

Gli infortunati, nella quasi totalità dei casi, non hanno riportato grandi traumi, ma alcuni di loro sono stati trasportati a valle con il toboga, la barella trasportata lungo la pista dai militari o tramite motoslitta o in caso di grandi pendenze con gli sci. Spesso è l’eccessiva velocità alla base degli infortuni, così come la scarsa dimestichezza con le piste. In un caso, un signore ha perso il controllo durante la discesa della pista da slittino, andando a sbattere fortemente contro il muro di protezione in legno.

Le cadute più gravi invece si sono verificate a causa di alcuni dossi, presenti su alcune piste più impegnative, dove probabilmente la poca esperienza degli sciatori, ha comportato la perdita del controllo degli sci e la successiva caduta.

Da inizio stagione i feriti soccorsi dai militari sciatori dell’Arma a Racines sono stati 50, inclusi coloro i quali, a causa di una caduta di alberi sulle funi dell’impianto di risalita Wassefalleralm avvenuta lo scorso 23 dicembre, erano cascati dalle seggiole da un’altezza di svariati metri a causa del forte impatto.

L’avviata stagione sciistica, che nelle prossime settimane vedrà certamente un aumento delle presenze turistiche, comporterà anche un aumento degli sciatori dell’Arma per garantire le migliori condizioni di sicurezza sulle piste.