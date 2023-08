Controlli dei carabinieri nel centro storico di Bolzano

giovedì, 24 agosto 2023

Bolzano – Mattinata di controlli per i carabinieri del comando provinciale di Bolzano, che hanno effettuato un servizio coordinato di controllo della città.

In particolare, nella piazza posta sul retro del Teatro, nei pressi della camera di commercio, venivano controllati ed identificati 4 cittadini stranieri dediti ad attività di accattonaggio, accampati tra i rifiuti. La presenza dei militari e intervento del personale Seab ha permesso di liberare l’area.

Successivamente, i carabinieri si sono diretti in via Nusser, ove veniva controllata la zona adiacente il Bricocenter e il Ponte Loreto, nei pressi del quale venivano individuati due cittadini stranieri, uno dei quali accompagnato presso il Comando di Via Dante per foto-segnalamento poiché sprovvisto di documenti di identificazione.

Su segnalazione di alcuni cittadini, veniva controllato un casolare di via del Macello, usato come area di bivacco e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul posto sono stati identificati due cittadini stranieri con numerosi precedenti penali.

Numerosi sono stati i passaggi e i controlli nei pressi della Stazione ferroviaria e degli autobus del servizio di trasporto locale, anche a supporto del personale di bordo per prevenire aggressioni. Proseguono le attività dell’Arma finalizzate a rendere più sicuri e a sottrarre al degrado le aree urbane, restituendole alla piena fruibilità dei cittadini.