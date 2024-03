Controlli dei carabinieri, in Valtellina cinque patenti ritirate e arresti

lunedì, 11 marzo 2024

Sondrio – Controlli dei carabinieri, cinque patenti ritirate e arresti in Valtellina. Arrestato uno straniero in stato di alterazione, già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Tirano, controllato dai carabinieri della Radiomobile in viale Italia su richiesta del titolare di un locale pubblico dove stava infastidendo i clienti, reagiva in malo modo ferendo i militari prima che riuscissero a bloccarlo ed a condurlo presso il carcere di Sondrio.

Contestualmente, i controlli svolti dai carabinieri delle Compagnie di Sondrio, Chiavenna e Tirano anche in collaborazione con i colleghi del nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio, hanno consentito di segnalare nove giovani alle rispettive Prefetture di residenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di circa 45 grammi di hashish e di due dosi di cocaina. In particolare, 13,5 grammi sono stati sequestrati ad un 16enne controllato all’esterno di un locale notturno di Andalo Valtellino.

Sono stati inoltre denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Sondrio con il contestuale ritiro della patente di guida cinque persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.