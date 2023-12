Controlli dei carabinieri in Valsugana, patenti ritirate e sanzioni

mercoledì, 13 dicembre 2023

Borgo Valsugana (Trento) – I carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno dedicato grande attenzione al territorio e ai controlli nei luoghi più frequentati per incrementarne la sicurezza.

In particolare, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana e delle Stazioni Carabinieri di Caldonazzo e di Pergine Valsugana hanno svolto un servizio coordinato con posto di blocco nel Comune di Pergine, controllando con più pattuglie tutte le persone e i veicoli in entrata e in uscita dalla cittadina.

Nel corso dei controlli, finalizzati specificamente alla prevenzione dei furti e dello spaccio di droga, i carabinieri hanno controllato settantuno persone e cinquantadue autovetture. Un cittadino straniero di 45 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente sequestro dell’autovettura, mentre tre cittadini italiani (due uomini ed una donna) sono stati segnalati al Commissariato del Governo di Trento per possesso di droga (due grammi di cocaina e circa sei grammi di marijuana). Le verifiche dei militari hanno riguardato anche il rispetto del codice della strada per incrementare la sicurezza stradale, con il risultato finale di due patenti ritirate, trenta punti decurtati e dieci sanzioni amministrative inflitte per un totale di circa duemila euro.

Red. Cro.