Controlli dei carabinieri in Valle Camonica, 4 patenti ritirate

sabato, 16 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Controlli dei carabinieri, 4 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato l’area della bassa Valle Camonica, in particolar modo Darfo Boario Terme.

Il bilancio: 149 veicoli sottoposti a controllo e 168 persone identificate, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno inoltre denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Brescia per guida in stato di ebbrezza alcolica, 4 persone trovate alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 2,12 g/l., quattro patenti sono state ritirate e una vettura sottoposta a sequestro.