Controlli antidroga in Valle Camonica: arrestata coppia di fidanzati

venerdì, 31 marzo 2023

Bienno (Brescia) – Controlli antidroga dei carabinieri a Berzo Inferiore e Bienno, arrestata coppia di fidanzati.

Hanno entrambi 20 anni i due giovani che sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Breno durante un servizio antidroga svolto nella serata di ieri. I militari hanno perquisito le loro abitazioni e hanno sottoposto a sequestro 450 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare a chi fosse destinata la droga. L’attività è nata da un controllo eseguito nel territorio brenese: in quell’occasione un minore era stato trovato in possesso di una modica quantità di fumo detenuta per uso personale. Il giovane era stato controllato prima dell’ingresso a scuola. Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare il suo presunto fornitore proprio nel 20enne. L’arresto della coppia di fidanzati è stato convalidato.

I carabinieri ribadiscono l’importanza di sensibilizzare i giovani sulla tematica dell’uso e del consumo di sostanze stupefacenti. Per questo motivo ritengono particolarmente remunerativi gli incontri con gli studenti nelle scuole, nell’ambito del progetto sulla legalità, avviati già a inizio scolastico e in corso di svolgimento su tutto il territorio della Valle Camonica.