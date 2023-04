Controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole di Vipiteno

mercoledì, 19 aprile 2023

Vipiteno – Carabinieri, controlli antidroga a Vipiteno (Bolzano). Con il rinforzo di una unità cinofila antidroga dei carabinieri di Bolzano con il cane Chip, i militari della Compagnia di Vipiteno hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare in particolare la presenza di droga nelle scuole.

In particolare il controllo è avvenuto presso le scuole medie Vigil Raber e Konrad Fischnaler di Vipiteno. Sono state ispezionate un totale di undici classi tra prime, seconde e terze medie, bagni, biblioteche ed anche i giardini esterni. I militari fortunatamente non hanno trovato sostanze stupefacenti tra zaini e giubbotti. Il servizio, ideato con i dirigenti scolastici, era orientato principalmente a scopo preventivo e deterrente, con il fine ultimo di educare i giovani. I ragazzi si sono messi a disposizione dei militari, collaborando tranquillamente per tutta la durata del controllo. Un grande plauso ai giovani del capoluogo dell’alta valle dell’Isarco che hanno dimostrato (perlomeno nell’età scolare) di essere ancora immuni dal veleno che annebbia le menti e tanto male cagiona alla società moderna.