Controlli antidroga dei carabinieri in Val di Fiemme e Fassa

venerdì, 3 novembre 2023

Cavalese (Trento) – Controlli antidroga in Fiemme e Fassa. L’incremento dell’uso di sostanze stupefacenti registrato in quest’ultimo periodo negli ambienti giovanili nelle Valli di Fiemme e Fassa ed alcune segnalazioni, rivolte a diverse Stazioni dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Cavalese, da genitori particolarmente preoccupati per il fenomeno, hanno fatto scattare una serie di controlli a cura dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese, che la notte di Halloween hanno setacciato locali e luoghi di ritrovo giovanile. Gli esiti delle verifiche purtroppo non hanno sconfessato l’ipotesi dei militi. Nel complesso, i militari che in abiti civili si sono introdotti nei locali ed appostati in luoghi di ritrovo, hanno controllato una trentina di giovani, su 3 di essi, uno dei quali minorenne, veniva rinvenuta della sostanza narcotica di tipo hashish.

A seguito di successive analisi di laboratorio davano quale principio attivo (794) maggiore della quota soglia (500), elevando la postura anti sociale del soggetto da consumo personale a spaccio di sostanza stupefacente. L’attività preventiva settoriale del Comando Arma di Cavalese è mirata a dare un freno al consumo di droghe negli ambienti giovanili, fenomeno che se non fermato in tempo può avere effetti devastanti su giovani, famiglie e tessuto sociale. Tale attività verrà ulteriormente implementata quando le valli verranno investite da un consistente flusso turistico, al fine di dare una risposta forte e concreta ad un fenomeno che ha creato negli anni un grosso allarme sociale.