Controlli al Brennero, un arresto della Polizia di Stato

giovedì, 1 giugno 2023

Brennero – Negli ultimi giorni, gli operatori della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero hanno intensificato i servizi sul territorio, con particolare attenzione ai controlli delle persone in ingresso in Italia, visto il massiccio afflusso turistico.

L’attività è stata svolta presso la Stazione Ferroviaria della località di confine nonché alla barriera autostradale di Vipiteno e sulla statale 12, procedendo all’identificazione di oltre 400 persone ed alle verifiche su circa 200 veicoli.

Nell’arco di tali servizi, gli Agenti hanno arrestato un cittadino italiano fermato presso l’appena citata barriera autostradale. L’uomo era colpito da un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di 2 anni e 6 mesi per reati inerenti gli stupefacenti.

Inoltre, i poliziotti hanno rintracciato a bordo treno 5 cittadini stranieri provenienti dall’Austria e non in regola con le norme per l’ingresso sul territorio nazionale.