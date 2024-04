Controlli a Rovereto e sull’Alpe Cimbra: sanzioni e patenti ritirate

mercoledì, 3 aprile 2024

Rovereto (Trento) – Controlli nella città della Quercia e sull’Alpe Cimbra: 103 persone identificate, controllate 90 autovetture, sanzionati 5 motociclisti per violazione alle norme comportamentali e ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sono i risultati dei controlli durante le festività pasquali, che ha visto impegnati 10 equipaggi tratti dal Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto e del NOR – Aliquota Radiomobile e Operativa, con l’ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano. Sono stati svolti specifici posti di blocco e posti di controlli, nonché vigilanze dinamiche nell’ambito del territorio, finalizzati ad individuare e rintracciare soggetti d’interesse operativo. In particolare, il mezzo ad ala rotante ha permesso di mantenere costante il controllo della circolazione creando un’importante azione di coordinamento tra le forze dispiegate, svolgendo al tempo stesso azione di prevenzione e deterrenza dei crimini.

Il dispositivo si è altresì arricchito di equipaggi appositamente dedicati al controllo alle persone e alla circolazione stradale anche lungo la Vallarsa e l’Altopiano Cimbro.