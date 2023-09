Controlli a Bolzano: arresti e denunce della Polizia di Stato

venerdì, 8 settembre 2023

Bolzano – Potenziati i controlli del territorio nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria, con servizi dedicati e con pattuglie in borghese della Squadra Mobile. L’azione quotidiana ha portato in pochi giorni all’arresto di tre persone e al deferimento di altre all’autorità giudiziaria.

Qualche sera fa, all’interno di un esercizio pubblico del centro, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino algerino di 47 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, destinatario di un ordine di carcerazione a un anno e sette mesi di reclusione per una tentata rapina commessa a Merano nel 2021 e che negli ultimi tempi gravitava in questo centro, venendo denunciato più volte per reati contro il patrimonio.

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile ha arrestato ai giardini della Stazione un pluripregiudicato marocchino di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale e denunciato più volte per reati contro il patrimonio commessi principalmente in esercizi commerciali, destinatario di un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Bolzano a un anno di reclusione per una precedente evasione.

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino gambiano di 29 anni, con diversi precedenti per spaccio e irregolare sul territorio dello Stato, controllato in via Garibaldi e trovato in possesso di circa un etto di hashish. L’uomo, nel tentativo di sfuggire al controllo, aggrediva gli operatori che tuttavia riuscivano a contenerlo e ad associarlo presso la locale Casa Circondariale.

Sempre sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino gambiano di 29 anni, controllato in viale Stazione su segnalazione di una richiesta di una giovane donna che poco prima era stata strattonata senza motivo dall’uomo, trovato in possesso di venti grammi di hashish.

In totale, negli ultimi tre giorni sono stati sottoposti a controllo di polizia un centinaio di persone nel centro cittadino.