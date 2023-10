Contributi alle aziende agricole montani di Valle Camonica e Valtellina

venerdì, 13 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Contributi alle aziende agricole che operano in territori montani, in particolare della Valle Camonica, Valtellina e valli bergamasche.

Regione Lombardia ha finanziato con 17 milioni e 700mila euro 4.792 aziende nell’ambito del “sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna” con misure ritenute fondamentali della programmazione dedicata all’agricoltura, perché permette l’arrivo di risorse ad aziende che operano in un contesto territorialmente difficile, che hanno generalmente piccole dimensioni e conduzione familiare e per questo risentono particolarmente degli effetti di crisi economiche.

Il bando ha visto presentate e validate le domande di 4.792 aziende e, per consentire il finanziamento a tutte, Regione Lombardia ha incrementato di 750.000 euro la dotazione finanziaria inizialmente prevista a 17 milioni di euro.

I fondi sono stati destinati a realtà in provincia di Sondrio: 7.402.405 euro per 1.312 aziende; Bergamo: 3.860.000 euro per 1.064 aziende e a Brescia: 3.660.000 euro per 1.195 aziende.