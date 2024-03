Contrasto allo spaccio e microcriminalità: operazione della Polizia a Bolzano

lunedì, 4 marzo 2024

Bolzano – Si sono concluse oggi in mattinata le operazioni di controllo del territorio disposte dal questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, che hanno interessato il territorio comunale del capoluogo altoatesino.

Le attività effettuate nel week end – nell’ambito di un più generale quadro di tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” della Città, anche a seguito di specifiche segnalazioni pervenute dai cittadini che hanno denunciato la presenza – in particolar modo, nell’area del centro storico, in piazza Duomo, in parco e via Cappuccini, Alto Adige, in piazza Verdi, in via Perathoner e lungo le passeggiate del Talvera – di soggetti in atteggiamenti sospetti, molesti ovvero intenti a commettere attività illecite.

Lo scopo di queste attività operative è quello di contrastare, mantenendo una elevata visibilità della presenza delle Forze di Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di insicurezza nei cittadini, quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio.

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane – ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona. Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal Capoluogo con Misure di Prevenzione Personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal Questore.

Nello specifico, inoltre, sono stati effettuati interventi di prevenzione e monitoraggio delle presenze presso i Centri Commerciali “TWENTY” e “CENTRUM”, nonché alla Stazione ferroviaria ed aree limitrofe, grazie all’efficace azione messa in atto dalla Polfer.

Durante i servizi di prevenzione, nel corso di una richiesta di intervento per rissa, è stato individuato in Via Sassari, all’ingresso di un Pubblico Esercizio, un cittadino bolzanino di 47 anni con vari precedenti di Polizia a proprio carico. Costui, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcooliche, alla vista degli Agenti ha iniziato ad aggredirli ed insultarli verbalmente. In considerazione dell’accaduto, il soggetto è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nei suoi confronti, inoltre, il questore ha emesso un divieto di accesso nei pubblici esercizi per un periodo di 2 anni.

Nel corso di uno specifico intervento effettuato presso il complesso ospedaliero su richiesta del Personale Sanitario, veniva identificato un 50enne abitante di Brunico il quale, non soddisfatto delle cure che gli si stavano prestando, con tono minaccioso ha iniziato ad aggredire verbalmente in maniera violenta e particolarmente offensiva una addetta ai servizi sanitari di Pronto Soccorso. La donna, in stato di gravidanza, a seguito delle minacce accusava un malore, tanto da dover essere a sua volta soccorsa dai colleghi. Per questi motivi, al di la delle eventuali conseguenze di carattere giudiziario, in considerazione della particolare attitudine violenta dimostrata dall’uomo il Questore ha disposto nei suoi confronti l’immediato ritiro del Porto di fucile per uso caccia e delle armi detenute dal soggetto, ovvero tre carabine, un fucile sovrapposto e una pistola semiautomatica.

Sono stati effettuati, inoltre, 5 Posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso al Capoluogo.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di Polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla Questura di Bolzano, alla Polizia Ferroviaria ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 5 esercizi pubblici, 31 autoveicoli e 265 persone, di cui 132 straniere e 115 con precedenti penali e di Polizia. Al termine delle attività operative, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti: 3 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Bolzano) nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, non hanno alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati. Per questi motivi sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di 3 anni; 7 Espulsioni dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che durante i controlli sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia. Immediati sono stati gli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, a seguito dei quali i soggetti sono risultati privi dei requisiti per soggiornare sul Territorio Nazionale. Il Questore ha, pertanto, emesso altrettanti Ordini di allontanamento, ordinando agli stranieri di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non vi dovessero ottemperare, costoro verranno denunciati alla Autorità Giudiziaria ed accompagnati coattivamente nel Paese di origine; 4 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, specie contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.

“La particolare attenzione che le Pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione consente di individuare e perseguire i soggetti che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica – ha evidenziato il questore Sartori -. Le attività di controllo ad ampio raggio del nostro territorio, pertanto, sono finalizzate ad evitare che soggetti pregiudicati possano radicarsi illegalmente in questi contesti urbani, con il pericolo che, con i loro comportamenti, possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza”.