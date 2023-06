Confezioni di cosmetici tossici sequestrate a Ono San Pietro

lunedì, 12 giugno 2023

Ono San Pietro (Brescia) – Maxi sequestro di cosmetici tossici da parte della Guardia di Finanza a Ono San Pietro.

Le Fiamme Gialle hanno portato a termine un’operazione contro prodotti contraffatti e sequestrato oltre e 250.000 confezioni di prodotti cosmetici considerati tossici in un magazzino di Ono San Pietro (Brescia). L’indagine era partita dal sequestro a Roma, Casoria e Teverola di alcune migliaia di confezioni di creme, emulsioni, profumi e deodoranti, oltre che di shampoo, tinture e lozioni per capelli, contenenti sostanza chimica utilizzata per profumare preparati cosmetici, bandita dall’Unione Europea nel 2022, in quanto considerata cancerogena e si sono estese al magazzino in Valle Camonica.

Infatti a Ono San Pietro i finanzieri hanno prelevato delle campionature e sequestrato il resto del materiale prodotto in India e stoccato nel magazzino camuno. Quattro persone sono indagate per commercializzazione di cosmetici dannosi. Infatti i cosmetici contenevano il “Lilial“, sostanza vietata. Infine i finanzieri hanno allertato gli Stati dell’Ue della merce potenzialmente nociva cedute dagli operatori italiani e in commercio nel vecchio continente.