Condannato per violenza sessuale in Romania, trovato e arrestato a Zogno

giovedì, 29 febbraio 2024

Brescia – Sarà la Corte d’Appello di Brescia a decidere sul romeno arrestato dai carabinieri di Zogno (Bergamo). Al termine di meticolosa attività di ricerca, la squadra catturandi del Nucleo Investigativo di Bergamo ha localizzato e contestualmente arrestato un romeno, B.I., 64 anni, destinatario di un Mandato Arresto Europeo (M.A.E.) emesso dalle Autorità della Romania in forza del quale dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Bucarest per “violenza sessuale su minore”. Nella motivazione del provvedimento viene spiegato che l’indagato “è stato condannato per avere agevolato la fuga di una minore di anni 15 da un centro protetto di Bucarest, segregandola e costringendola con minacce ad avere rapporti sessuali con lui e nello stesso tempo obbligarla a prostituirsi per trarre un profitto economico”.

Secondo quanto riportato, tra i 2600 ricercati in Romania, B.I. rie ntrava, prima del suo arresto, tra i 12 predatori sessuali a piede libero ritenuti più pericolosi dall’opinione pubblica romena.

Il soggetto ricercato si era reso latitante dal 6 aprile 2023, all’atto della sentenza definitiva, trovando rifugio presso un’abitazione di Zogno dove è stato rintracciato dai carabinieri.

L’arresto è stato possibile grazie al coordinamento svolto dall’unità S.I.R.E.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entries) del servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia che garantisce il raccordo info-operativo tra le Forze di Polizia europee per favorire il rintraccio in tutta Europa di soggetti condannati o ricercati che cercano di sfuggire al sistema giudiziario dello Stato europeo in cui hanno commesso dei crimini. I militari del Nucleo Investigativo di Bergamo sono giunti alla sua individuazione grazie a una serie di scrupolosi accertamenti in tutto il territorio della provincia bergamasca, dove il soggetto si muoveva indisturbato convinto di essere ormai sfuggito alla condanna.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bergamo dove rimarrà a disposizione della Corte D’Appello di Brescia per le pratiche di estradizione verso la Romania.