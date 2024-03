Comprensorio sciistico Obereggen: sanzionato turista

martedì, 19 marzo 2024

Nova Ponente (Bolzano) – Un 60enne turista polacco scia ubriaco, sanzionato. I carabinieri di Nova Ponente, nell’ambito dei servizi di vigilanza e soccorso piste presso il comprensorio sciistico di “Obereggen”, hanno sorpreso il turista a sciare in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuto all’uso smodato di bevande alcoliche.

Il turista ha attirato l’attenzione dei carabinieri in quanto non aveva il controllo degli sci e sebbene all’inizio sembrasse uno sciatore inesperto, un più approfondito controllo ha consentito di scoprire la verità. Il 60enne aveva consumato diversi tipi di superalcolici in baita non rendendosi conto di quanto l’alcool avesse influenzato il suo stato psicofisico. L’intervento dell’Arma ha scongiurato non solo che il soggetto potesse farsi male, ma che lo stesso, cosa ancora più importante, non cagionasse danni a terzi.

I controlli dei carabinieri continuano incessanti in alta quota così come in pianura e sono capillarmente distribuiti per garantire sicurezza al cittadino ovunque ve ne sia bisogno.