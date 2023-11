sabato, 11 novembre 2023

Tirano – I carabinieri della Stazione di Grosotto hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 28enne della provincia di Sondrio.

I carabinieri, intervenuti a Tirano (Sondrio) presso un locale pubblico per una lite scaturita dall’abuso di alcol, sono stati aggrediti dal ragazzo che è stato subito immobilizzato e messo in sicurezza. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Sondrio dopo poche ore nel giorno esatto del suo compleanno, in attesa dell’udienza di convalida.