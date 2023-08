Commerciante di gioielli derubato in un’area di servizio dell’Autobrennero

mercoledì, 2 agosto 2023

Bolzano – Furto milionario nell’area di servizio Isarco Est a nord di Bolzano: un commerciante tedesco che stava rientrando da una fiera di settore in Italia è stato derubato di gioielli e preziosi che custodiva in una valigetta per un valore di 5 milioni.

Il commerciante si era fermato per un caffè, i malviventi sono entrati in azioni rubando la valigetta con i gioielli e immediatamente ha sporto denuncia alla Polizia di Stato che ha avviato le indagini, partendo dal sistema di videosorveglianza dell‘Autobrennero. Potrebbe trattarsi di un furto su commissione e le indagini, dopo l’arresto di un malvivente, sono ad ampio raggio.