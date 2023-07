Colto da malore in stazione a Rovereto, salvato dalla Polfer

sabato, 1 luglio 2023

Rovereto (Trento) – Si sente male in treno e si accascia a terra sul marciapiede: viaggiatore soccorso in stazione. Un uomo di 43 anni, residente in provincia di Trento è stato soccorso in stazione ferroviaria dal personale del SUEM 118 e dalla Polizia Ferroviaria di Rovereto a causa di un malore improvviso.

In particolare la pattuglia del Posto di Polizia, su richiesta del capotreno, è intervenuta sul binario di stazione all’arrivo di un treno proveniente da Verona Porta Nuova agevolando la discesa del passeggero con i bagagli. L’intervento tempestivo del personale sanitario sul secondo binario ha permesso di soccorrere in tempo la persona la quale si è accasciata a terra privo di forze.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto si è reso necessario trasportarlo con urgenza verso l’ambulanza ma in quel momento tutti gli ascensori erano temporaneamente fuori servizio a causa dell’interruzione dell’energia elettrica per i lavori di ammodernamento della stazione.

Gli agenti intervenuti non si sono certo persi d’animo, chiamando in loro aiuto i colleghi degli uffici in servizio, trasportando in breve tempo ed in sicurezza il corpulento e pesante passeggero steso sul lettino consentendo quindi al personale medico di seguire continuamente il paziente ormai quasi privo di sensi.

Consapevoli dell’importanza della formazione degli operatori di Polizia, nell’ambito del Soccorso Pubblico, presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino Alto Adige è cominciato il ciclo di formazione per interventi di Primo Soccorso e abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (corso BLSD) riservato anche agli operatori di Polizia della provincia trentina.