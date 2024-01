Collegamento tra Trentino e Veneto, statale 47 chiusa per 45 giorni per frana

martedì, 16 gennaio 2024

Valbrenta (Trento) – La statale 47 della Valsugana rimarrà chiusa al traffico per 45 giorni all’altezza dell’abitato di San Marino, in Comune di Valbrenta, ad una decina di chilometri dal confine con il Trentino, mentre la ferrovia sarà interrotta a Primolano per altri 2 mesi. E’ la decisione al termine del vertice tenutosi in Prefettura a Vicenza per fare il punto sugli interventi da mettere in campo dopo il crollo di roccia avvenuto lo scorso 12 gennaio.

Per quanto riguarda la viabilità, il collegamento è garantito dalla deviazione sulla statale 50 bis che porta ad Arsiè (con il bivio per il Primiero), Feltre, Belluno o verso la pianura. Attualmente i servizi sostitutivi fra Primolano e Bassano non consentono di garantire le coincidenze bus-treno a Primolano. Attualmente non è possibile effettuare la fermata di San Nazario in direzione Bassano, a causa della deviazione del percorso stradale. Trentino Trasporti e Trenitalia stanno elaborando un programma condiviso da attuare a partire dalla settimana prossima.