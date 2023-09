lunedì, 11 settembre 2023

Col Rodella – Un parapendista tedesco di 85 anni, in vacanza in Val di Fassa, partito dal Col Rodella non è riuscito a levarsi bene in volo ed è ruzzolato malamente andando a sbattere con la testa e riportando gravi traumi.

Sono intervenuti i soccorritori, i sanitari 118 Trentino Emergenza, che hanno provveduto a trasportarlo con l’elicottero al Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono definite serie dall’equipe medica, l’85enne non ha mai perso conoscenza, ed è costantemente monitorato.