Codice rosso, 57enne arrestato dai carabinieri a Laives

lunedì, 30 ottobre 2023

Laives (Bolzano) – Viola il provvedimento di allontamento dalla casa familiare e del divieto di dimora nella provincia di Bolzano, 57enne arrestato dai militari della Compagnia di Egna. Un cittadino, pensando che fosse un ladro, ha segnalato al 112 la presenza di un uomo accovacciato e nascosto nella siepe di un giardino condominiale. L’immediato intervento di più pattuglie dei carabinieri ha permesso di individuare l’uomo e di capire quale fosse in realtà il motivo della sua presenza lì.

Il 57enne era uscito da solo poche ore dalla casa circondariale di Bolzano ove si trovava ristretto per aver avuto atteggiamenti vessatori nei confronti della sua ex compagna, che vive appunto in quel condominio. L’uomo era già stato arrestato il 3 settembre scorso in quanto aveva violato la misura cautelare disposta dal giuidice. Il giudice – nel rivedere la misura cuatelare – aveva imposto gli arresti domiciliari nella casa dei genitori in Sicilia, che avrebbe dovuto raggiungere nel minor tempo possibile.

Quando i militari lo hanno scoperto ha provato a giustificarsi asserendo di trovarsi lì per prendere i suoi vestiti, ma è stato invece subito arrestato e su disposizione della Procura di Bolzano, tradotto nuovamente in carcere.