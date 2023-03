Cles ricorda la ginecologa Sara Pedri, scomparsa due anni fa

giovedì, 2 marzo 2023

Cles (Trento) – A due anni dalla scomparsa, Cles e la Val di Non ricorda Sara Pedri, 31 anni, ginecologa dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Sabato 4 marzo, alle 17, in Sala Borghesi Bertolla a Cles (Trento) ci sarà un evento in ricordo di Sara Pedri, con canti e preghiere. Sarà presente il coro di Santa Maria Assunta di Tassullo.

Sara Pedri (nella foto), ginecologa, 31enne di Forlì, è scomparsa il 3 marzo 2021. L’auto, con all’interno il cellulare, venne ritrovata nella zona del ponte di Mostizzolo e per mesi la task force, coordinata dal comandante dei carabinieri della compagnia di Cles, Maggiore Guido Quatrale, ha cercato la 31enne. Le ricerche, che non si sono mai fermate, non hanno finora dato alcun esito. Sulla vicenda è aperta un’inchiesta e sono indagati del reato di maltrattamenti sul luogo di lavoro due medici del Santa Chiara.