Clandestino fugge ai carabinieri di Bronzolo, identificato ed espulso

giovedì, 8 febbraio 2024

Bronzolo (Bolzano) – Non si ferma l’attività dei carabinieri per impedire eventuali situazioni di degrado urbano e di ogni situazione che possa andare a minare la serenità dei cittadini.

In questo caso, i carabinieri della Stazione di Bronzolo, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa del N.O.R. di Egna si sono dedicati ad un’operazione di contrasto all’immigrazione clandestina.

L’obiettivo del servizio è stato ancora un appartamento di un condominio di Bronzolo, già protagonista di un’analoga attività svolta due settimane fa dagli stessi militari, che aveva portato al rintraccio di due cittadini irregolari sul territorio nazionale, di cui uno era stato anche arrestato poiché rientrato illegalmente in Italia a seguito di espulsione.

Questa volta invece i carabinieri hanno notificato ad un tunisino, 27 anni, l’ordine del questore di Bolzano di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Nell’occasione i militari hanno poi proceduto ad identificare l’altro soggetto presente nell’appartamento, un connazionale classe 2001, rinvenendo quasi 9 grammi di hashish nella sua disponibilità e per questo l’uomo è stato segnalato all’autorità prefettizia bolzanina.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, il Capitano Federico Seracini comandante della Compagnia Carabinieri di Egna, ci tiene a sottolineare che questi servizi, svolti in stretto coordinamento con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bolzano, continueranno ad oltranza per garantire la tranquillità dei residenti.