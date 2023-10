Clandestino arrestato della Polizia di Stato di Desenzano

lunedì, 9 ottobre 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato di Brescia ha riconosciuto e arrestato pregiudicato già espulso dal territorio nazionale. Nella mattinata odierna, una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Desenzano del Garda in servizio di volante ha tratto in arresto un soggetto che, già espulso dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera, vi ha fatto reingresso in violazione dello specifico divieto.

L’episodio è avvenuto nei pressi dell’ospedale di Desenzano, quando l’equipaggio della Polizia di Stato impegnato nell’ordinario servizio di pattugliamento del territorio ha riconosciuto e intimato l’alt all’uomo, già noto alle forze dell’ordine per via di diversi precedenti e già destinatario di espulsione da parte del Prefetto.

Alla vista degli agenti, il soggetto si è dato alla fuga ma dopo pochi istanti è stato raggiunto dai poliziotti che, sebbene aggrediti con violenza, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a immobilizzarlo, per poi condurlo presso il Commissariato per gli atti di rito.

Al termine dell’attività l’uomo è stato arrestato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonché violazione del divieto di reingresso sul territorio dello Stato a seguito di espulsione.