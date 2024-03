Ciclista travolto da un’auto nel Bresciano, è gravissimo

giovedì, 7 marzo 2024

Cazzago San Martino (Brescia) – Gravissimo incidente in località Sant’Alberto a Cazzago San Martino: un ciclista investito da un veicolo ha riportato gravi traumi.

Sul posto sono giunti l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza con l’equipe medica del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il ciclista, 60enne, residente in zona, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.