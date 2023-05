Ciclista cade sulle strade della Valle Trompia, ricoverato in ospedale

venerdì, 5 maggio 2023

Valle Trompia – Intervento nel tardo pomeriggio di questo venerdì, 5 maggio: i tecnici della V Delegazione Bresciana, Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino, sono stati attivati dalla centrale per un ciclista 48 anni che aveva riportato un trauma in seguito a una caduta, mentre si trovava in località Sella dell’Oca, a una quota di 755 metri, nel territorio del comune di Villa Carcina (Brescia).

Le squadre lo hanno raggiunto – sei i tecnici impegnati – sul posto anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. il 48enne è stato valutato e portato in codice giallo all’ospedale di Sondalo (Sondrio).