Ciclista cade in acqua a Monte Isola, recuperato in gravi condizioni

martedì, 27 giugno 2023

Monte Isola (Brescia) – Incidente per un ciclista che è caduto in acqua nella zona tra il porto e la località Carzano di Monte Isola (Brescia), soccorso dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e sul posto l’equipe medica del 118 con l’elisoccorso ed un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Il 74enne – secondo quanto è stato finora accertato – il pensionato stava percorrendo la ciclopedonale quando, forze per un malore, è caduto in acqua. E’ stato recuperato dai vigili fuoco e accompagnato dai sanitari che l’hanno preso in cura agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni.