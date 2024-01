Ciclismo, Sandro Checchin ricoverato in ospedale

lunedì, 1 gennaio 2024

Cittadella – Il Comitato Regionale Veneto della FCI comunica che ieri, domenica 31 dicembre 2023, il Presidente Sandro Checchin è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un problema cardiaco.

Le condizioni di Sandro Checchin, che inizialmente avevano destato qualche preoccupazione, si sono stabilizzate nel corso della notte durante la quale il paziente è rimasto sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Cittadella (Pd).

L’equipe medica che segue da vicino il suo decorso ospedaliero ha deciso di mantenere Sandro Checchin sotto osservazione ancora per qualche giorno all’interno del reparto di terapia intensiva del nosocomio cittadellese.

“Ringrazio quanti si sono preoccupati per me e mi hanno scritto in queste ore. Purtroppo non sono riuscito a rispondere ma vorrei tranquillizzare tutti: per qualche giorno non potrò essere raggiungibile ma, dopo questa sosta forzata ai box, conto di tornare in sella presto” questo il messaggio che il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha voluto diffondere in queste ore con il migliorare delle sue condizioni di salute.