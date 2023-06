Ciclismo, Bormio: 24 corridori squalificati dal Giro NextGen

giovedì, 15 giugno 2023

Bormio (Sondrio) – Squalificati per essersi attaccati ad un veicolo sulla salita da Bormio al Passo Stelvio: 24 corridori sono stati esclusi dal Giro NextGen in violazione dell’articolo 2.12.007-4.6 – Corridore attaccato al veicolo della propria squadra o di un’altra squadra.

I corridori squalificati

12 AGNOLETTO Blake, UCI ID 10086775675 (ARA)

22 BREGOLI Riccardo, UCI ID 10029342480 (ASD G.C. SISSIO TEAM)

23 FRANZOSI Luca, UCI ID 10028900829 (ASD G.C. SISSIO TEAM)

24 GAZZOLA Giovanni, UCI ID 10032579452 (ASD G.C. SISSIO TEAM)

25 MAROCCHI Tommaso, UCI ID 10034757104 (ASD G.C. SISSIO TEAM)

43 FREDDI Matteo, UCI ID 10030940455 (BTC)

72 DI SILVESTRO Jacopo, UCI ID 10030379067 (CICLISTICA ROSTESE)

73 FERRARI Pietro, UCI ID 10030249836 (CICLISTICA ROSTESE)

74 GHIRARDI Lorenzo, UCI ID 10030472633 (CICLISTICA ROSTESE)

102 RAGILO Frank Aron, UCI ID 10064429808 (DDS)

125 PEZZO ROSOLA Kevin, UCI ID 10048237777 (GEF)

143 HOBBS Alfred Bruce Noah, UCI ID 10081552631 (CGF)

174 MANENTI Marco, UCI ID 10032415562 (HOPPLA’-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO)

201 DE DECKER Tijl, UCI ID 10064946938 (LDD)

211 MAGLI Lorenzo, UCI ID 10030242257 (MASTROMARCO SENSI FC NIBALI)

215 VENTURINI Alessandro, UCI ID 10030093020 (MASTROMARCO SENSI FC NIBALI)

221 PORTELLO Alessio, UCI ID 10030357546 (Q3C)

251 GUDNITZ Joshua Amos, UCI ID 10036454196 (TCQ)

252 NIELSEN Lorents Magnus, UCI ID 10057175117 (TCQ)

275 PERANI Riccardo, UCI ID 10030487787 (TEAM INTERREGIONALE)

282 COLLINELLI Luca, UCI ID 10030059876 (TER)

284 MONTEFIORI Matteo, UCI ID 10030620759 (TER)

285 UMBRI Gidas, UCI ID 10030129493 (TER)

293 EVERTSEN-HEGREBERG Simen, UCI ID 10019496374 (TIR)

100 CHF di ammenda, 25 punti dalle classifiche UCI e squalifica ciascuno.

100 CHF d’amende, 25 points aux classements UCI et disqualification each.

Each 100 CHF fine, 25 points from UCI rankings and disqualification each.

DS responsabile del veicolo

WILSON Matthew, UCI ID 10002063858 (ARA)

TOFFALI Marco, UCI ID 10001032628 (ASD G.C. SISSIO TEAM)

DAMILANO Giuseppe, UCI ID 10035603731 (CICLISTICA ROSTESE)

DAL CANTO Dario, UCI ID 10080092779 (MASTROMARCO SENSI FC NIBALI)