Ciao piccolo angelo: Valle Camonica in lacrime all’ultimo saluto a Evan

venerdì, 16 giugno 2023

Esine (Brescia) – La Valle Camonica si è stretta attorno alla famiglia Giroletti per la morte del piccolo Evan. Nel pomeriggio si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Esine (Brescia), alla presenza della autorità, in testa il sindaco e presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, le associazioni, in primis l‘Aido, e centinaia di persone che hanno voluto essere vicine alla famiglia e partecipare all’addio di Evan, 4 anni, morto per un’emorragia cerebrale, provocata da una rara patologia.

Il piccolo Evan si è sentito male lunedì, alla scuola materna, è tornato a casa, poi la corsa in ospedale, prima il ricovero a Esine, quindi al Civile, dove è morto.

Esine, la Val Grigna e la Valle Camonica hanno espresso vicinanza ai genitori, alla madre Glenda, al padre Andrea, ai cinque fratelli e ai parenti. Il gesto dei genitori, che hanno acconsentito la donazione delle cornee, è stato ricordato dal parroco don Giovanni Giacomelli in una tragedia che “ha colto di sorpresa e sconvolto tutti”. E un altro gesto è stato quello di portare a spalla la bara del piccolo Evan passando tra i gonfaloni delle associazioni.

“Ciao Evan“, è stato il saluto al termine della cerimonia con un’intera comunità in lacrime e tanti palloncini bianchi e gialli che sono volati in alto quasi a trasportate il “piccolo angelo di Esine”.

A. Pa.